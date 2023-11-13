Посол заявил о риске вовлечения третьих стран в войну ХАМАС и Израиля

Риск вовлечения третьих стран в палестино-израильский конфликт велик, заявил ТАСС посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль.

«Конечно, риск велик. Мы об этом сказали с первого дня: если Израиль будет нападать «на земле», то может быть расширение этого конфликта», — передает агентство слова посла.

Нофаль отметил, что за развитием ситуации необходимо наблюдать.

При этом посол не стал комментировать заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта о том, что Бейруту грозит судьба Газы в случае вступления в войну ливанской группировки «Хезболла». «Это пусть «Хезболла» отвечает», — сказал Нофаль. Он подчеркнул, что в посольстве Палестины считают, что израильские военные «нападают везде, на всех палестинцев и уничтожают все».

После начала войны Израиля и ХАМАС израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ наносит ответные удары по военным объектам группировки.

11 ноября израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что «Хезболла» совершит «смертельную ошибку», если вступит в войну с Израилем. Граждане Ливана должны знать, что, если лидер «Хезболлы» Хасан Насралла «совершит ошибку, судьба Бейрута, вероятно, будет такой же, как судьба Газы», предупредил он тогда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также назвал возможное вступление группировки в конфликт «ошибкой», которая решит судьбу Ливана.

Лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла называл «вполне реальной» возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. По его словам, превентивный удар Израиля по Ливану будет его «самой глупой ошибкой» за всю его историю.