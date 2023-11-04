На Сахалине перевернулся автобус с 25 пассажирами

В Тымовском районе Сахалинской области перевернулся пассажирский автобус, сообщило региональное управление МЧС.

Автобус, следовавший по маршруту Александровск-Сахалинский — Тымовское, съехал в кювет и опрокинулся на трассе в 10 км от пункта назначения. По данным сахалинского управления МВД, водитель не справился с управлением.

В салоне автомобиля находились 25 человек. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка. Девушка получила ушиб бедра, от госпитализации она отказалась. Пассажиров автобуса доставили в пункт назначения.

Тымовский межрайонный следственный отдел сахалинского управления Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Сахалинское управление МВД также сообщило о возбуждении двух административных дел — по ч. 2 ст. 12.24 КоАП (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по ч. 1 ст. 11.23 КоАП (управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей).