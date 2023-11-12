 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении. Подробностей Минобороны не привело.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, с начала военной операции регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. В частности, 11 ноября ВСУ атаковали белгородский город Валуйки.

В результате обстрела в одном частном домовладении были выбиты окна, повреждены кровля и забор. Повреждения также получила линия электропередач. Никто не пострадал.

Теги
Минобороны беспилотники Белгородская область дроны
Материалы по теме
Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона в Белгородской области
Политика
В Белгородской области сбили беспилотник
Политика
Над Белгородской областью сбили второй дрон за сутки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
Иордания сбросила с воздуха гуманитарную помощь для госпиталя в Газе Политика, 07:27
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 06:55
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью Политика, 06:53
ВС России на купянском направлении уничтожили БМП Bradley и САУ Krab Политика, 06:45
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
В Чехии возбудили около 400 дел за поддержку действий России на Украине Политика, 06:27
ВОЗ потеряла связь со своими работниками в больнице Аль-Шифа в Газе Политика, 06:09
Арабские страны выступили против отделения сектора Газа от Палестины Политика, 05:55
Подоляк допустил новые торговые конфликты Украины со странами ЕС Политика, 05:38
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31
ЦАХАЛ ударила по объектам в Сирии в ответ на обстрел Политика, 05:15
Минцифры раскрыло принцин блокировки VPN-сервисов Технологии и медиа, 04:57