Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении. Подробностей Минобороны не привело.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, с начала военной операции регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. В частности, 11 ноября ВСУ атаковали белгородский город Валуйки.

В результате обстрела в одном частном домовладении были выбиты окна, повреждены кровля и забор. Повреждения также получила линия электропередач. Никто не пострадал.