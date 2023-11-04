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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской и Курской областями сбили украинские беспилотники

Минобороны: над Белгородской и Курской областями сбили украинские беспилотники
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО в ночь на 4 ноября уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территориями российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении ведомства.

Белгородская и Курская области с начала российской военной операции на Украине регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Так, 3 ноября Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов над Белгородской областью: один аппарат сбили около 07:10 мск, второй — примерно в 19:00 мск.

В тот же день белгородский город Шебекино попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один снаряд попал на территорию промышленного предприятия. Пострадали три человека, двое из них получили осколочные ранения.

В Курской области 3 ноября со стороны Украины обстреляли село Локоть Рыльского района и село Успеновка Кореневского района, рассказал губернатор Роман Старовойт. В общей сложности были повреждены окна, обшивка жилого помещения, заборы и хозяйственная постройка. Никто из местных жителей не пострадал.

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Теги
Персоны
Минобороны беспилотники дроны Курская область Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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