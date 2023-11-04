Над Белгородской и Курской областями сбили украинские беспилотники

Средства ПВО в ночь на 4 ноября уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территориями российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении ведомства.

Белгородская и Курская области с начала российской военной операции на Украине регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Так, 3 ноября Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов над Белгородской областью: один аппарат сбили около 07:10 мск, второй — примерно в 19:00 мск.

В тот же день белгородский город Шебекино попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один снаряд попал на территорию промышленного предприятия. Пострадали три человека, двое из них получили осколочные ранения.

В Курской области 3 ноября со стороны Украины обстреляли село Локоть Рыльского района и село Успеновка Кореневского района, рассказал губернатор Роман Старовойт. В общей сложности были повреждены окна, обшивка жилого помещения, заборы и хозяйственная постройка. Никто из местных жителей не пострадал.