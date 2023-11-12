Нетаньяху отверг возобновление поселенческой деятельности в секторе Газа

Израиль не намерен возобновлять строительство поселений в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает The Times of Israel.

Нетаньяху назвал возобновление поселенческой деятельности «нереальным» с точки зрения соображений безопасности. Премьер заявил, что хочет «общего контроля безопасности» в регионе и «демилитаризованной Газы». Он в очередной раз подчеркнул, что Израиль делает все возможное, чтобы свести к минимуму вред для гражданских лиц в ходе операции против ХАМАС. «Но мы не дадим ХАМАС лицензию на убийство наших граждан без нашего ответа», — добавил он.

Комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, который осудил израильскую армию за гибель мирных жителей в ходе ударов по сектору Газа, Нетаньяху сказал, что Израиль «может обойтись без моральной проповеди». По его мнению, если мир простит ХАМАС нападения на гражданских лиц и использование палестинцев в качестве живого щита, то эта «мерзость» распространится. «И я говорю президенту Франции и другим нашим друзьям, что это дойдет и до вас», — сказал израильский премьер.

Макрон 11 ноября заявил, что гибели младенцев, детей и стариков в результате ударов Израиля по сектору Газа «нет оправдания» и призвал прекратить огонь в регионе. «Для этого нет причин и нет никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться», — сказал французский президент.

По последним данным Минздрава Газы, в ходе авиаударов и наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе погибли более 11 тыс. человек, еще свыше 27 тыс. пострадали. В Израиле сообщали о 1,2 тыс. погибших. ХАМАС также продолжает удерживать в секторе Газа 239 заложников, в том числе 138 иностранцев.