В Арзамасе Нижегородской области при пожаре погибли три ребенка и двое взрослых

Три ребенка погибли при пожаре в доме в Арзамасе Нижегородской области

При пожаре в частном жилом доме в Арзамасе погибли пять человек, сообщили в главном управлении МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, пожар произошел по адресу: город Арзамас, населенный пункт Слизнево, ул. Южная. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар за два часа. К тушению привлекли 41 человек и 15 единиц техники, уточнили в МЧС.

«В результате пожара погибли 5 человек, пол и возраст погибших устанавливается», — говорится в публикации.

ТАСС со ссылкой на региональное МВД сообщил, что погибшие, по предварительным данным, «мужчина, женщина 1996 годов рождения, а также дети 2011, 2020, 2022 годов рождения».

Специалисты установят причину возгорания, расследование находится под контролем региональной прокуратуры.

18 сентября при пожаре в жилом доме в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) погибли три человека, в том числе двое детей — 2017 и 2020 года рождения.

Огонь локализовали на площади 672 кв. м, в тушении участвовали 111 человек и десять единиц техники. Отмечается, что в жилом доме 1989 года постройки было зарегистрировано 48 человек, из них — 12 детей. Дом признан аварийным, срок сноса был установлен на 2028 год.