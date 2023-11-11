Премьер Хорватии уволил министра обороны после смертельного ДТП

Андрей Пленкович (Фото: Daniel Leal-Olivas / Getty Images)

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович снял с должности главу Минобороны Марио Баножича после того, как он попал в ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает Dnevnik.

На место Баножича назначаили госсекретаря Здравко Якопа. Пленкович отметил, что произошедшее — «чрезвычайные обстоятельства», и власти выражают соболезнования семье погибшего. Портал Danica сообщил, что водитель фургона, в который врезался Баножич, был отцом двух несовершеннолетних детей.

По словам Пленковича, экс-министр в выходной день находился за рулем личного автомобиля и ехал по личным делам без сопровождения сотрудников службы безопасности. Danica со ссылкой на очевидцев уточнил, что утром 11 ноября на трассе D55 экс-министр обороны в условиях туманной погоды обогнал грузовик и врезался в фургон, который двигался по встречной полосе.

Заведующий хирургическим отделением больницы, в которую попал Баножич после ДТП, доктор Крунослав Шего заявил, что пострадавший не помнит произошедшего и предупредил, что его состояние здоровья может резко ухудшиться. Шего уточнил, что Баножич находится в сознании, но в «не совсем ясном».

По данным издания Dnevnik, у министра ушиб головы, травма грудной клетки и перелом ноги. По предварительным данным, следов алкоголя в его крови не обнаружили.

Марио Баножичу 44 года. С 2020 года он занимал пост министра обороны Хорватии, до этого был министром государственного имущества.