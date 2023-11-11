КПП «Рафах»вновь откроют для пропуска иностранцев из сектора Газа

КПП «Рафах» возобновит пропуск владельцев иностранных паспортов, желающих покинуть сектор Газа, 12 ноября. Об этом сообщила пограничная служба региона на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Работа наземного КПП «Рафах» возобновится завтра, в воскресенье, 12 ноября, для обладателей иностранных и египетских паспортов, которые внесены в списки, публиковавшиеся с 1 ноября», — говорится в сообщении погранслужбы.

Работа КПП была заблокирована 10 ноября, рассказал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов. По его словам, проблема возникла из-за того, что для эвакуации раненых в каретах скорой помощи необходимо было получение разрешения на их выезд, в результате обычные граждане также не смогли пройти через КПП.

В списке людей, которые должны были покинуть сектор Газа в этот день, значились 600 иностранцев, в том числе 85 граждан России. По мнению Богданова, эвакуация россиян займет три дня или более.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из региона.