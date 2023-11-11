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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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КПП «Рафах»вновь откроют для пропуска иностранцев из сектора Газа

КПП «Рафах» возобновит пропуск иностранцев из сектора Газа 12 ноября
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

КПП «Рафах» возобновит пропуск владельцев иностранных паспортов, желающих покинуть сектор Газа, 12 ноября. Об этом сообщила пограничная служба региона на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Работа наземного КПП «Рафах» возобновится завтра, в воскресенье, 12 ноября, для обладателей иностранных и египетских паспортов, которые внесены в списки, публиковавшиеся с 1 ноября», — говорится в сообщении погранслужбы.

Работа КПП была заблокирована 10 ноября, рассказал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов. По его словам, проблема возникла из-за того, что для эвакуации раненых в каретах скорой помощи необходимо было получение разрешения на их выезд, в результате обычные граждане также не смогли пройти через КПП.

В списке людей, которые должны были покинуть сектор Газа в этот день, значились 600 иностранцев, в том числе 85 граждан России. По мнению Богданова, эвакуация россиян займет три дня или более.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из региона.

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Теги
сектор Газа КПП иностранцы эвакуация россияне Михаил Богданов
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