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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МИД назвал недопустимыми сроки согласования эвакуации россиян из Газы

МИД: Москва шокирована сроками согласования эвакуации россиян из сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Москва шокирована заявлением посла Израиля Александра Бен Цви, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газы может потребоваться до двух недель, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Это недопустимая логика», — сказала она, отметив, что Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян, несмотря на усилия России, не разблокируется.

Накануне Бен Цви сообщил, что процесс согласования списков для эвакуации граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» может занять около двух недель. Он объяснил это тем, что Каир поставил ограничение в 500-600 человек в день, тогда как всего в очереди на эвакуацию находится около 7 тыс. человек.

Дипломатический источник ТАСС передавал, что для эвакуации россиян из Газы все готово, однако нет одобрения израильской стороны, которая занимается согласованием списков въезжающих через КПП «Рафах».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о большом числе российских граждан, желающих покинуть сектор Газа, но признал, что процесс эвакуации очень сложный.

По его словам, необходимо синхронизировать гуманитарные паузы, получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где также есть свои требования.

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Несмотря на это российские дипломаты продолжают находиться со всеми сторонами конфликта в постоянном контакте. Для Москвы в этих условиях остается важным, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы, подчеркнул представитель Кремля.

Теги
МИД Россия Мария Захарова сектор Газа эвакуация россияне
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