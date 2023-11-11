Кандидат в президенты оценил перспективы США при войне с Россией и Китаем

Вивек Рамасвами (Фото: Brian Snyder / Reuters)

США перестанут существовать, если вступят в войну с военным альянсом России и Китая, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в эфире PBD Podcast. Его запись опубликована в соцсети X.

«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну <…>, то это значит США, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», — сказал Рамасвами.

Он объяснил свои слова тем, что у Москвы и Пекина есть мощные военно-космические силы, в то время как у Вашингтона нет таких возможностей в космосе. Также политик отметил, что США находятся в уязвимом положении в сферах экономики и обороны.

Вивек Рамасвами — предприниматель индийского происхождения, миллионер и самый молодой в истории претендент на номинацию на пост президента США от Республиканской партии. Рамасвами поддерживает идею строительства стены на границе с Мексикой, высказывался за закрытие ФБР и передачу его полномочий другим структурам и считает, что украинский конфликт не должен быть приоритетом внешней политики Вашингтона. Китайско-российский союз он называл «угрозой номер один» для США.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявления о том, что Вашингтону нужно готовиться к войне на два фронта, с Россией и Китаем, опровергал намерения создать военно-политический союз с Пекином. «Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу «хочешь мира — готовься к войне», но мы исходим из того, что хотим мира, а если они [США] хотят воевать, то это уже другая война», — отвечал Путин.