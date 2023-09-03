Насколько пророссийским является победитель республиканских дебатов в США

Самый молодой претендент на номинирование кандидатом в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами отличился радикальными высказываниями по украинскому конфликту. Каковы его шансы быть выдвинутым от партии — в материале РБК

Вивек Рамасвами (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Сын иммигрантов, вегетарианец, миллионер

Предприниматель индийского происхождения, миллионер и самый молодой в истории претендент на номинацию на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами попал в поле зрения СМИ после победы в первом туре партийных дебатов (при этом Дональд Трамп отказался принимать в них участие). На данный момент, согласно данным медиакомпании RealClearPolitics, Рамасвами идет третьим в опросах общественного мнения — его средний рейтинг составляет 7,3%, что значительно ниже, чем у губернатора Флориды Рона Десантиса (13,5%) и Трампа (53,6%). Тем не менее ему удалось обогнать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли (4,9%) и бывшего вице-президента США Майка Пенса (4,6%).

Politico уточняет, что рейтинг Рамасвами сильно варьируется в зависимости от метода проведения опроса: интернет-опросы стабильно ставят его на третье место, в то время как телефонные — лишь на седьмое. Тем не менее рост популярности этого претендента на пост президента США очевиден: еще в июне его средний рейтинг в RealClearPolitics составлял лишь 2,2% — то есть всего за два месяца Рамасвами увеличил его более чем втрое. Politico объясняет это грамотным продвижением на телевидении и в интернет-СМИ. При этом Рамасвами, который финансирует свою кампанию преимущественно из собственного бюджета, потратил на нее лишь $1,8 млн, что в разы меньше расходов его конкурентов.

38-летний Рамасвами не имеет политического опыта, но успел сделать блестящую карьеру в области предпринимательства. Американский журнал Forbes дважды включал его в свои рейтинги: фамилия Рамасвами числилась в списке «30 до 30» — 30 самых выдающихся людей в той или иной сфере в возрасте до 30 лет — в разделе финансы в 2014 году, также он занял 24-е место в рейтинге самых богатых предпринимателей США в возрасте до 40 лет. Журнал в августе оценил состояние Рамасвами в $950 млн, что ставит его на вторую строчку по этому показателю среди кандидатов в президенты США от республиканцев (активы Трампа Forbes оценивает в $2,5 млрд).

Своим состоянием Рамасвами обязан только себе. Родившийся в семье живших в Цинциннати иммигрантов из Индии (отец был инженером, мать — психиатром), он получил престижное образование: сначала окончил Гарвард, а затем получил докторскую степень по праву в Йеле. Там же он познакомился со своей будущей женой Апурвой Тевари, которая изучала медицину, чтобы стать врачом-отоларингологом. В 2015 году они поженились, сейчас пара растит двух детей.

Уже во время учебы в Йеле Рамасвами работал в хедж-фонде QVT Capital, где отвечал за инвестиции в фармацевтику. Он покинул компанию в 2014 году в возрасте 29 лет, заработав к тому моменту $7 млн и став младшим партнером в компании. Сразу же после этого Рамасвами основал собственную фармацевтическую компанию Roivant Sciences и был ее генеральным директором вплоть до 2021 года.

Свое решение уйти с этого поста он объяснил желанием уделять больше внимания общественной деятельности. В том же году миллионер опубликовал свою первую книгу под названием «Воук Инк.» (woke — политический термин из афроамериканского английского, означающий усиленное внимание к вопросам расовой, социальной и гендерной справедливости), а год спустя выпустил вторую — «Нация жертв». После этого Рамасвами стал набирать популярность как один из адептов движения против вокизма, а также основал инвестиционную компанию Strive Asset Management, которая пропагандирует и осуществляет вложение средств в бизнесы, не соответствующие популярной сейчас концепции экологического, социального и корпоративного управления — ESG.

Занимаясь бизнесом, Рамасвами считал себя далеким от политики и не голосовал на президентских выборах почти 15 лет, вплоть до 2020 года, когда он поддержал Трампа, в итоге проигравшего Джо Байдену. При этом Рамасвами исповедует индуизм и является вегетарианцем.

Противник ФБР, сторонник Трампа и заморозки российско-украинского конфликта

Начать политическую карьеру Рамасвами решил вдохновившись успехом Трампа. Такой же выходец из бизнес-среды без политического опыта, он решил построить свою президентскую кампанию вокруг лозунга «Америка прежде всего 2.0». Будучи поклонником Трампа, Рамасвами считает, что 45-й президент все же сделал недостаточно для процветания страны, и заявляет, что готов пойти дальше ради благополучия США. Так, в отличие от своего кумира Рамасвами не только поддерживает идею строительства стены на границе с Мексикой, но и заявляет о необходимости направить военных США к границе, чтобы пресечь нелегальную миграцию. Также он высказывался за закрытие ФБР и передачу его полномочий другим структурам и, более того, за сокращение 75% сотрудников в структурах исполнительной власти.

Идеи антивокизма пронизывают его агитационную кампанию, а сам Рамасвами уверяет, что намерен создать новую «американскую мечту». «Мы находимся в центре кризиса национальной идентичности. Вера, патриотизм и упорный труд исчезли, их заменили такие новые секулярные религии, как ковидизм, климатизм и гендерная идеология», — заявляет предприниматель в агитационном видео.

Особый резонанс получили его высказывания по украинскому конфликту. Так, Рамасвами заявил, что этот конфликт не должен быть приоритетом внешней политики Вашингтона и что США необходимо подтолкнуть Европу к тому, чтобы она сама заботилась о себе. «Если бы я был президентом прямо сейчас, я бы ограничил любое дальнейшее финансирование или поддержку Украины», — сказал он. Миллионер пояснил, что поддержка Украины ослабляет США и играет на руку КНР. «Китай хочет, чтобы война на Украине длилась как можно дольше, чтобы истощить военный потенциал Запада, прежде чем вторгнуться на Тайвань», — предупреждает Рамасвами.

Говоря о возможном мирном соглашении с Россией, миллионер предлагает заморозить конфликт в нынешних границах и заблокировать вступление Украины в НАТО. Также он выступает за снятие санкций с России в обмен на прекращение военного союза с Китаем.

«Как президент США, я буду уважать и возрождать наследие [37-го президента США Ричарда] Никсона, отвергнув кровожадную болтовню полезных идиотов, которые проповедуют безвыигрышную войну на Украине, которая только сближает двух наших великих противников», — сказал Рамасвами. По его словам, чем дольше длится конфликт на Украине, «тем яснее становится, что победитель только один — Китай». «Я поведу Америку от морализма к реализму, предприняв обратное тому, что сделал Никсон в 1972 году: я поеду в Москву в 2025 году», — обещает он.

Рамасвами не обошел стороной и инцидент с подрывами газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года, заявив об ответственности США за них. «Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», а также наложив санкции на Россию», — заявил предприниматель в эфире телеканала Fox News.