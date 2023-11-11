YouTube заблокировал видео венгерского журналиста с российским дипломатом

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YouTube заблокировал выпуск программы ведущего Жолта Есенски на венгерском телеканале HirTV, в котором он разговаривал с советником-посланником посольства России в Будапеште Тиграном Гарибяном. Об этом Есенски сообщил «РИА Новости».

Речь идет о выпуске телепрограммы, которая вышла 4 ноября и запись которой Есенски загрузил на свой YouTube-канал 10 ноября. На следующий день видеохостинг ее заблокировал. Одной из тем разговора с Гарибяном была российская военная операция на Украине.

«Официальное обоснование — на канале не разрешено разжигание ненависти к защищенным группам... Но мы никоим образом не разжигали ненависть к украинцам, [Гарибян] даже говорил «братский народ». Никакой оскорбительной характеристики не звучало», — рассказал Есенски.

Он уточнил, что «нарушение» YouTube увидел в эпизоде, где ведущий спросил о причинах начала военной операции. В итоге видеохостинг на неделю запретил Есенски размещать новый контент на канале.

РБК направил запрос в посольство России в Венгрии.

24 февраля 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил российскую военную операцию, при этом он неоднократно выступал с критикой антироссийских санкций и отказывался поставлять оружие Украине.

В конце лета 2023 года он предположил, что Киев не сможет одержать победу над Москвой. «Но у них [у Украины] раньше кончатся солдаты, чем у России. В конечном счете значение будет иметь количество сапог. И Россия гораздо сильнее, гораздо многочисленнее», — объяснил Орбан свою позицию.

Также Венгрия в 2023 году начала выступать против выделения Евросоюзом Украине пакета финансовой помощи и против вступления Киева в ЕС до завершения конфликта.