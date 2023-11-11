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В США совершил первый полет новый бомбардировщик B-21

Reuters: в США совершил первый полет новый бомбардировщик B-21

Американский стратегический бомбардировщик B-21 совершил первый полет, передает Reuters.

Он взлетел с территории одного из объектов компании Northrop Grumman в штате Калифорния 10 ноября около 07:00 по местному времени (18:00 мск).

B-21 сможет доставлять как обычное, так и ядерное оружие по всему миру, используя возможности дозаправки на больших расстояниях и в воздухе, сообщает Reuters. Как отмечает агентство, каждый самолет будет стоить около $750 млн.

В декабре 2022 года в США представили фотографии и видео новейшего бомбардировщика B-21 Raider.

«B-21 Raider является основой авиации США на будущее. Это обеспечит новую эру возможностей и гибкости благодаря расширенной интеграции данных, датчиков и оружия», — говорилось в сообщении компании-разработчика Northrop Grumman.

Это первый в мире самолет шестого поколения, заявили в Northrop Grumman, высокотехнологичный стелс-бомбардировщик, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Он сможет «проникать в противовоздушную оборону противника и достигать целей в любой точке мира», на что не способны 90% нынешнего флота бомбардировщиков США, утверждал производитель.

Контракт между компанией и Минобороны США на создание этого самолета был заключен в 2015 году. Над проектом работали свыше 8 тыс. человек и более чем 400 поставщиков из 40 штатов. ВВС США запланировали приобрести не менее 100 таких бомбардировщиков.

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