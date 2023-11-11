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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху в ответ Макрону сравнил ХАМАС с ИГИЛ

Нетаньяху: ответственность за судьбу населения сектора Газа несет ХАМАС
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Ответственность за любой вред мирному населению в секторе Газа лежит на ХАМАС, а не на Израиле, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ответ на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить убийство детей в анклаве. Его слова приводит канцелярия премьера в соцсети X (ранее — Twitter).

Нетаньяху сравнил палестинскую группировку ХАМАС с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).

Он заявил, что «Израиль делает все, чтобы не причинить вред гражданскому населению, и призывает его покинуть зону боевых действий», в то время как «ХАМАС — ИГ» делает все, чтобы «не дать ему покинуть небезопасные районы, и использует его в качестве живого щита».

«ХАМАС — ИГ» также «использует школы, мечети и больницы в качестве штабов для террористов», отметил израильский премьер.

По словам Нетаньяху, «преступления, которые ХАМАС — ИГ совершает сегодня в секторе Газа, завтра будут совершены в Париже, Нью-Йорке и в любой точке мира». «Мировые лидеры должны осудить ХАМАС — ИГ, а не Израиль», — считает премьер.

Ранее Макрон в интервью BBC призвал остановить бомбардировки сектора Газа, которые приводят к гибели младенцев, женщин и стариков. Макрон заявил, что прекращение огня пойдет на пользу Израилю. Вместе с этим он подчеркнул, что Франция «осуждает террористические действия» ХАМАС.

Это не первый раз, когда Нетаньяху сравнивает ХАМАС с ИГИЛ. «ХАМАС — это новые нацисты, ХАМАС — это ИГИЛ, в некоторых случаях хуже, чем ИГИЛ», — отмечал он на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.

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Теги
Персоны
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС Палестина сектор Газа ИГИЛ
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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