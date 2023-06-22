Правительство Тамбовской области: при взрыве на пороховом заводе были ранены 14 человек

Число раненых при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до 14

Максим Егоров навещает в городской больнице имени Архиепископа Луки пострадавших в результате ЧП (Фото: Правительство Тамбовской области)

При взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области пострадали 14 человек, пятеро погибли, говорится в заявлении на сайте регионального правительства по итогам поездки губернатора Максима Егорова в больницу, где находятся раненые. Прежде сообщалось о 13 пострадавших и пяти погибших.

В правительстве уточнили, что в результате взрыва четыре человека погибли на месте, а еще один скончался в больнице.

Взрыв на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел 20 июня. По словам Егорова, причиной стал «человеческий фактор». Пожар начался на первом этаже на площади 1 кв. м, его потушили.

Все погибшие, по данным Следственного комитета, были работниками подрядной организации, которая проводила на заводе ремонт. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).