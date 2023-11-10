Несостоявшегося губернатора Приморского края назначили на новую должность

Андрей Тарасенко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Бывший врио главы Приморья Андрей Тарасенко стал врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс», сообщило Росрыболовство в своем телеграм-канале.

«Нацрыбресурс» — подведомственное предприятие Росрыболовства, обеспечивающее «интересы государства в проектах государственно-частного партнерства, которые реализуются в сфере рыбохозяйственного комплекса». Тарасенко был первым главой предприятия, созданного в 1999 году. Тогда компания продавала квоты на добычу морепродуктов отечественным и иностранным организациям.

В 2017 году Тарасенко назначили временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, ранее он занимал должность гендиректора ФГУП «Росморпорт».

В 2018 году Тарасенко участвовал в выборах губернатора Приморского края как кандидат от «Единой России». Он не смог победить в первом туре, а во втором, в ходе предварительного подсчета голосов, его оппонент Андрей Ищенко (КПРФ) лидировал с большим отрывом. Однако после подсчета 99% голосов вперед неожиданно вырвался сам Тарасенко. Тогда глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что «странности» обнаружили у обоих кандидатов.

Избирательная комиссия признала результаты второго тура недействительными, Тарасенко отказался от участия в повторных выборах. После этого он стал заместителем руководителя Росморречфлота.

В 2020 году Тарасенко переехал в Якутию, его назначили председателем правительства Республики Саха. Он пробыл на этой должности до 2 октября 2023 года.

24 сентября во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя «Нацрыбресурса» по делу о коррупции. По мнению следователей, в 2021 году он получил от директора неназванной компании более 1 млн руб., причем это была лишь часть оговоренной взятки в размере 11 млн руб. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что речь шла об Игоре Устинове.