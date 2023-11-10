Al Hadath: Израиль и ХАМАС договорились по обмену женщин и детей

Al Hadath узнал о договоренности Израиля с ХАМАС по обмену женщин и детей

Израиль и ХАМАС договорились обменять женщин и детей, из сектора Газа отпустят сто заложников. Израильские власти настояли на возвращении большого числа заложников, чтобы сделка была реализована, отмечает Al Arabiya

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Достигнута договоренность об обмене женщин и детей, задержанных Израилем, на сто заложниц и детей, удерживаемых движением ХАМАС, сообщил саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Такие же данные привел Al Arabiya.

Источники Al Arabiya уточнили, что израильские власти потребовали, чтобы число заключенных было достаточно большим, чтобы сделка была реализована.

Израильская сторона пока не прокомментировала достижение договоренности.

Axios и AFP 8 ноября сообщили, что США, Израиль, Катар и ХАМАС ведут переговоры о трехдневной гуманитарной паузе в Газе в обмен на освобождение 12 удерживаемых заложников, половина из которых американцы.

Эта гуманитарная пауза позволила бы Египту в течение длительного периода времени доставлять гуманитарную помощь, отметил источник AFP.

По данным Axios, президент США Джо Байден призывал Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение 10–15 заложников, однако тот ответил, что не доверяет ХАМАС. Позднее израильский премьер указал на то, что ЦАХАЛ уже соблюдает кратковременные гуманитарные паузы, но рекомендовал не рассчитывать на полное прекращение огня.

По последним данным израильских властей, в плену в секторе Газа находятся более 240 человек. Около 180 захватил ХАМАС, 40 — у «Палестинского исламского джихада» (организация признана в России террористической и запрещена), а еще 20 — у не связанных с этими организациями боевиков.