 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Al Hadath узнал о договоренности Израиля с ХАМАС по обмену женщин и детей

Al Hadath: Израиль и ХАМАС договорились по обмену женщин и детей
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль и ХАМАС договорились обменять женщин и детей, из сектора Газа отпустят сто заложников. Израильские власти настояли на возвращении большого числа заложников, чтобы сделка была реализована, отмечает Al Arabiya
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Достигнута договоренность об обмене женщин и детей, задержанных Израилем, на сто заложниц и детей, удерживаемых движением ХАМАС, сообщил саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Такие же данные привел Al Arabiya.

Источники Al Arabiya уточнили, что израильские власти потребовали, чтобы число заключенных было достаточно большим, чтобы сделка была реализована.

Израильская сторона пока не прокомментировала достижение договоренности.

Axios и AFP 8 ноября сообщили, что США, Израиль, Катар и ХАМАС ведут переговоры о трехдневной гуманитарной паузе в Газе в обмен на освобождение 12 удерживаемых заложников, половина из которых американцы.

Эта гуманитарная пауза позволила бы Египту в течение длительного периода времени доставлять гуманитарную помощь, отметил источник AFP.

По данным Axios, президент США Джо Байден призывал Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение 10–15 заложников, однако тот ответил, что не доверяет ХАМАС. Позднее израильский премьер указал на то, что ЦАХАЛ уже соблюдает кратковременные гуманитарные паузы, но рекомендовал не рассчитывать на полное прекращение огня.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык

По последним данным израильских властей, в плену в секторе Газа находятся более 240 человек. Около 180 захватил ХАМАС, 40 — у «Палестинского исламского джихада» (организация признана в России террористической и запрещена), а еще 20 — у не связанных с этими организациями боевиков.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Израиль ХАМАС заложники обмен женщины Дети
Материалы по теме
ХАМАС попросил гуманитарную паузу в Газе в обмен на свободу 12 заложников
Политика
G7 пригрозила ХАМАС санкциями и призвала освободить заложников
Политика
ХАМАС заявил об исчезновении 60 заложников при обстрелах сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 16:31
Конституционный суд Киргизии отменил матчества Общество, 17:44
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 17:43
Нетаньяху объявил о планах демилитаризовать сектор Газа Политика, 17:42
В Белом доме назвали «широкомасштабной» предстоящую встречу Си и Байдена Политика, 17:41
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 17:32
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 17:20
ЦБ пообещал компенсировать поровну активы инвесторам в случае разморозки Финансы, 17:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Интеграция бизнеса и науки: на что способны НОЦ мирового уровня Национальные проекты, 17:14
Водителей предупредили о новой схеме мошенничества при покупке автомобиля Авто, 17:13
Власти Австралии анонсировали строительство верфи для атомных субмарин Политика, 17:10
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя РБК и ВТБ, 17:08
Лауреат Нобелевской премии прекратила голодовку в иранской тюрьме Общество, 17:05
Трамп назвал самой большой угрозой для мира «ядерное потепление» Политика, 17:02
Семерых бельгийских теннисистов дисквалифицировали за договорные матчи Спорт, 16:59