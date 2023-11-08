 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области под обстрел попали три района

Губернатор Старовойт: в Курской области обстреляли три района
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В трех районах Курской области произошли взрывы выпущенных с территории Украины снарядов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«В селе Успеновка Кореневского района зафиксировано четыре прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал глава региона.

По его словам, легкие повреждения получили три домовладения.

Под обстрел попал также приграничный Рыльский район, там обошлось без пострадавших и разрушений.

Взрывы также были зафиксированы в селе Горналь Суджанского района. Последствия обстрела местные власти еще устанавливают.

Под обстрел со стороны ВСУ 5 ноября попало село Гуево Суджанского района.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык

«Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы», — написал тогда Старовойт в телеграм-канале. По его словам, никто не пострадал. В одном из домов осколками выбило окна, добавил губернатор.

Село Гуево находится в 3,5 км от границы с Сумской областью Украины и в 96 км к юго-западу от Курска.


 

Теги
Персоны
Роман Старовойт Курская область обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
Материалы по теме
Старовойт сообщил об обстреле второго за день курского села
Политика
Село в Курской области осталось без света и связи после обстрела ВСУ
Политика
Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 16:20
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 16:34
Режиссер рассказал о трех новых песнях Пугачевой, записанных в Твери Общество, 16:31
Почему доминирование Китая делает эффективным российский лизинг РБК Отрасли, 16:26
Оценка NFT-маркетплейса OpenSea упала на 90% Крипто, 16:25
Путин заявил о попытках НАТО «выйти за географические рамки» Политика, 16:24
Как ИТ-компании выстроить долгосрочные отношения с сотрудниками РБК и Softline, 16:23
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 16:11
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
АЛРОСА продаст с аукциона желтый бриллиант весом более 30 карат Бизнес, 16:09
Искусство линий: чем удивляет новая коллекция мебели от BORK Стиль, 16:06
Как выбрать зимнюю резину: полное руководство и советы эксперта РБК Autonews, 16:06
Продукты с интеллектом: как нейросеть внедряется в пищепром Национальные проекты, 16:05
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 16:05
В Киргизии разъяснили новые правила въезда для россиян Политика, 15:58
«Спартак» провел встречу с руководителями российского судейства Спорт, 15:58