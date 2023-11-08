Губернатор Старовойт: в Курской области обстреляли три района

В Курской области под обстрел попали три района

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В трех районах Курской области произошли взрывы выпущенных с территории Украины снарядов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«В селе Успеновка Кореневского района зафиксировано четыре прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал глава региона.

По его словам, легкие повреждения получили три домовладения.

Под обстрел попал также приграничный Рыльский район, там обошлось без пострадавших и разрушений.

Взрывы также были зафиксированы в селе Горналь Суджанского района. Последствия обстрела местные власти еще устанавливают.

Под обстрел со стороны ВСУ 5 ноября попало село Гуево Суджанского района.

«Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы», — написал тогда Старовойт в телеграм-канале. По его словам, никто не пострадал. В одном из домов осколками выбило окна, добавил губернатор.



Село Гуево находится в 3,5 км от границы с Сумской областью Украины и в 96 км к юго-западу от Курска.