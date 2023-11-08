В Курской области под обстрел попали три района
В трех районах Курской области произошли взрывы выпущенных с территории Украины снарядов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«В селе Успеновка Кореневского района зафиксировано четыре прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал глава региона.
По его словам, легкие повреждения получили три домовладения.
Под обстрел попал также приграничный Рыльский район, там обошлось без пострадавших и разрушений.
Взрывы также были зафиксированы в селе Горналь Суджанского района. Последствия обстрела местные власти еще устанавливают.
Под обстрел со стороны ВСУ 5 ноября попало село Гуево Суджанского района.
«Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы», — написал тогда Старовойт в телеграм-канале. По его словам, никто не пострадал. В одном из домов осколками выбило окна, добавил губернатор.
Село Гуево находится в 3,5 км от границы с Сумской областью Украины и в 96 км к юго-западу от Курска.