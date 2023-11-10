 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти Австралии анонсировали строительство верфи для атомных субмарин

Вице-премьер Марлз: в Австралии возведут верфь для атомных подлодок в декабре
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В декабре 2023 года власти Австралии приступят к возведению верфи для строительства атомных подводных лодок, сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз.

«Верфь по строительству подводных лодок, которая будет построена в Осборне, Южная Австралия, будет крупным предприятием, на котором на пике своей мощности будет занято до 4 тыс. рабочих. <...> С декабря 2023 года компания Australian Naval Infrastructure постепенно получит в собственность ключевые земельные участки для верфи по строительству подводных лодок», — сказал вице-премьер.

Вместе с участком под строительство верфи власти штата Южная Австралия выделят землю для «создания академии, которая будет обучать австралийцев навыкам подводного и военно-морского судостроения». По словам Марлза, программа SNN-AUKUS потребует много «высококвалифицированной рабочей силы».

В марте 2023 года лидеры США, Австралии и Великобритании провели встречу, в ходе которой обсудили развитие трехстороннего военного союза AUKUS. Заявленная задача блока — «поддержать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе» и модернизировать Вооруженные силы Австралии. Вашингтон передал Канберре технологии создания атомных подлодок для строительства верфи, на которой Австралия должна построить не менее восьми субмарин.

Создание AUKUS сопровождалось скандалом между Австралией и Францией. Из-за договоренностей с Вашингтоном Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем: ранее они договорились, что при поддержке Франции Австралия построит 12 неатомных подлодок общей стоимостью $40 млрд. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал срыв контракта ударом в спину. Тогда же Франция впервые в истории отношений с Австралией и США отозвала своих послов из этих стран.

По плану развития AUKUS, в 2023 году австралийские военные и гражданский персонал пройдут обучение на американских и британских базах, к 2027 году США и Великобритания наладят регулярную ротацию своих подлодок в австралийских портах, а в начале 2030-х США собираются продать Австралии три американские подлодки типа Virginia с силовой атомной установкой.

Читайте на РБК Pro
Каждый оставляет в интернете цифровой след. Как его контролировать
Как продавать зумерам: история провала и возрождения Abercrombie & Fitch
Что не так с делом Аяза Шабутдинова, чей бизнес приносит ₽1 млрд в год
Рисковики — это новые разработчики: кого ищут и сколько платят в банках
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Австралия атомная субмарина США Верфь
Материалы по теме
Австралийцы проголосовали против «права голоса» аборигенов
Политика
Министр обороны Австралии в шутку уступил свой пост футболистке
Политика
Пентагон назвал Австралию удобным полигоном для гиперзвуковых ракет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 16:31
Конституционный суд Киргизии отменил матчества Общество, 17:44
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 17:43
Нетаньяху объявил о планах демилитаризовать сектор Газа Политика, 17:42
В Белом доме назвали «широкомасштабной» предстоящую встречу Си и Байдена Политика, 17:41
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 17:32
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 17:20
ЦБ пообещал компенсировать поровну активы инвесторам в случае разморозки Финансы, 17:18
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Интеграция бизнеса и науки: на что способны НОЦ мирового уровня Национальные проекты, 17:14
Водителей предупредили о новой схеме мошенничества при покупке автомобиля Авто, 17:13
Власти Австралии анонсировали строительство верфи для атомных субмарин Политика, 17:10
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя РБК и ВТБ, 17:08
Лауреат Нобелевской премии прекратила голодовку в иранской тюрьме Общество, 17:05
Трамп назвал самой большой угрозой для мира «ядерное потепление» Политика, 17:02
Семерых бельгийских теннисистов дисквалифицировали за договорные матчи Спорт, 16:59