Власти Австралии анонсировали строительство верфи для атомных субмарин

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В декабре 2023 года власти Австралии приступят к возведению верфи для строительства атомных подводных лодок, сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз.

«Верфь по строительству подводных лодок, которая будет построена в Осборне, Южная Австралия, будет крупным предприятием, на котором на пике своей мощности будет занято до 4 тыс. рабочих. <...> С декабря 2023 года компания Australian Naval Infrastructure постепенно получит в собственность ключевые земельные участки для верфи по строительству подводных лодок», — сказал вице-премьер.

Вместе с участком под строительство верфи власти штата Южная Австралия выделят землю для «создания академии, которая будет обучать австралийцев навыкам подводного и военно-морского судостроения». По словам Марлза, программа SNN-AUKUS потребует много «высококвалифицированной рабочей силы».

В марте 2023 года лидеры США, Австралии и Великобритании провели встречу, в ходе которой обсудили развитие трехстороннего военного союза AUKUS. Заявленная задача блока — «поддержать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе» и модернизировать Вооруженные силы Австралии. Вашингтон передал Канберре технологии создания атомных подлодок для строительства верфи, на которой Австралия должна построить не менее восьми субмарин.

Создание AUKUS сопровождалось скандалом между Австралией и Францией. Из-за договоренностей с Вашингтоном Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем: ранее они договорились, что при поддержке Франции Австралия построит 12 неатомных подлодок общей стоимостью $40 млрд. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал срыв контракта ударом в спину. Тогда же Франция впервые в истории отношений с Австралией и США отозвала своих послов из этих стран.

По плану развития AUKUS, в 2023 году австралийские военные и гражданский персонал пройдут обучение на американских и британских базах, к 2027 году США и Великобритания наладят регулярную ротацию своих подлодок в австралийских портах, а в начале 2030-х США собираются продать Австралии три американские подлодки типа Virginia с силовой атомной установкой.