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Политика ,  
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BAE Systems выиграла контракт по ядерным подлодкам для AUKUS на $5 млрд

Минобороны Великобритании заключило с местной оборонной компанией BAE Systems контракт на создание подводных лодок с ядерной силовой установкой для в рамках программы AUKUS, сообщает Reuters со ссылкой на заявления министра обороны Гранта Шаппса и самой компании.

Сумма контракта составила £4 млрд или почти $5 млрд. В BAE Systems заявили, что предоставленные средства пойдут на оплату опытно-конструкторских работ до 2028 года, чтобы затем начать детальное проектирование подводных лодок.

Самое производство подлодок должно начаться ближе к концу этого десятилетия, а первое судно SSN-AUKUS должно быть поставлено в конце 2030-х годов, уточнили в компании.

AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) — это оборонный альянс США, Великобритании и Австралии, который был создан в сентябре 2021 года. На встрече в марте текущего года лидеры стран-участников AUKUS назвали задачей союза «поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». Речь в первую очередь шла о модернизации Вооруженных сил Австралии, в том числе поставок подводных лодок как с обычными вооружениями на борту, так и с силовой атомной установкой.

Опрошенные РБК эксперты называли центральной идеей альянса — усилить австралийские военно-морские силы атомным подводным флотом, чтобы эффективнее сдерживать Китай и давить на него. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя создание AUKUS, заявил, что продвижением этого союза «англосаксонский мир» «делает очень серьезную заявку на конфронтацию на долгие-долгие годы».

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Великобритания подводные лодки подлодки AUKUS
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