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СК выявил 36 участников «развода» мужчин на дорогие свидания с женщинами

В Москве задержали участников схемы дорогих свиданий в кафе с женщинами из Сети
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве задержали 36 участников преступной группы, которые зарабатывали на завышенных счетах в кафе для мужчин, знакомившихся в интернете с женщинами для свиданий, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета в телеграм-канале.

По данным следствия, участвовавшие в деятельности группы женщины знакомились с мужчинами в интернете и договаривались с ними о встречах в кафе на территории Алексеевского района, где делали заказ по завышенной стоимости.

«Демонстрируя ложную симпатию к потерпевшему, женщины предлагали ему оплатить данный заказ, после чего покидали указанное заведение, а извлеченные денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределенных ролей», — рассказали в СК.

Участников группы задержали и доставили в подразделение столичного Следственного комитета, сотрудники ведомства провели более десяти обысков, в том числе в кафе, куда приглашали потерпевших. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В 2022 году в Санкт-Петербурге задержали еще одну группу мошенников, некоторые участницы которой также просили мужчин в барах оплатить завышенный счет.

В период с 2021 года по 2022 год в барах на улице Рубинштейна молодые девушки знакомились с мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, предлагали им еще спиртных напитков, а затем, отвлекая их внимание, по сговору с работниками заведений вводили в терминал оплаты суммы, многократно превышающие стоимость приобретенных напитков.

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По уголовному делу проходит десять потерпевших, у которых было похищено более 11 млн руб. В ноябре 2022 года подозреваемых арестовали. В июне 2023 года дело передали в суд.

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