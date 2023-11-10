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Политика ,  
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МИД Японии заявил, что Москва не сообщила Токио о выходе из договора о ЯО

МИД Японии: Москва не уведомила Токио о выходе из договора о ликвидации ЯО
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Японии известно о федеральном указе о выходе России из договора о ликвидации ядерного оружия, но Москва не уведомила Токио о своем решении по дипломатическим каналам. Об этом РБК сообщили в японском МИДе.

«Мы сожалеем, что российская сторона в одностороннем порядке объявила об этом таким образом. Мы подтвердим дальнейшие детали по дипломатическим каналам», — добавили в министерстве.

Ранее 10 ноября генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно также выразил сожаление о выходе России из соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин 9 ноября подписал распоряжение о прекращении действия «Соглашения между правительством России и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях».

Документ был подписан в Токио 13 октября 1993 года и предусматривал содействие при безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые подлежат сокращению в России. В рамках созданного комитета Япония и Россия обменивались информацией по данному вопросу.

В июле глава МИД России Сергей Лавров сообщил о намерении Японии и Южной Кореи разместить ядерное оружие США на своих территориях. Он назвал это «очень серьезной и опасной тенденцией».

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Теги
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