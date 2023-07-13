Лавров заявил о намерении Японии и Кореи разместить ядерное оружие США

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Намерение Японии и Южной Кореи разместить ядерное оружие США на своих территориях является опасным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой китайской дипломатии Ван И.

«Япония и Корея, кстати говоря, уже дают сигналы о том, что они не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция», — сказал российский министр.

По его словам, западные страны уже начали продвигать тезис, что безопасность в Евроатлантике и в Индо-Тихоокеанском регионе неделима, и уже планируют размещать часть военной инфраструктуры НАТО в тех странах, которые были приглашены на вильнюсский саммит: в Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее.

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