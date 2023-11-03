Прокуратура начала проверку из-за неисправности самолета «Якутии»

Вид на международный аэропорт Якутск имени Платона Ойунского (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Якутская транспортная прокуратура начала проверку из-за неисправности самолета Boeing авиакомпании «Якутия», который вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов. По предварительным данным ведомства, причиной возвращения самолета в аэропорт вылета стала неустойчивая работа автопилота.

На борту Boeing находились 122 пассажира, из них десять детей. Посадка самолета прошла нормально, пострадавших нет.

Boeing 737 авиакомпании «Якутия» летел из Якутска в Москву, ранее сообщило МЧС. Он вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота.

В 12:17 (6:17 мск) лайнер благополучно приземлился в аэропорту Якутска. «Пострадавших нет, самолет повреждений не получил», — рассказали в МЧС.