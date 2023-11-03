 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Прокуратура начала проверку из-за неисправности самолета «Якутии»

Прокуратура начала проверку из-за неисправности Boeing авиакомпании «Якутия»
Вид на международный аэропорт Якутск имени Платона Ойунского
Вид на международный аэропорт Якутск имени Платона Ойунского (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Якутская транспортная прокуратура начала проверку из-за неисправности самолета Boeing авиакомпании «Якутия», который вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов. По предварительным данным ведомства, причиной возвращения самолета в аэропорт вылета стала неустойчивая работа автопилота.

На борту Boeing находились 122 пассажира, из них десять детей. Посадка самолета прошла нормально, пострадавших нет.

Boeing 737 авиакомпании «Якутия» летел из Якутска в Москву, ранее сообщило МЧС. Он вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота.

В 12:17 (6:17 мск) лайнер благополучно приземлился в аэропорту Якутска. «Пострадавших нет, самолет повреждений не получил», — рассказали в МЧС.

Теги
транспортная прокуратура «Якутия» Якутск Москва самолет экстренная посадка
Материалы по теме
Самолет Якутск — Москва вернется в аэропорт вылета из-за неисправности
Общество
Летевший из Канады в Индию самолет экстренно сел в Баку
Общество
Самолет экстренно сел в Красноярске из-за дебошира на борту
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 02 ноя, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 02 ноя, 16:18
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 09:15
Оверчук заявил, что год для России прошел под знаком «санкций из ада» Политика, 09:12
Почему вы и руководитель не понимаете друг друга и как найти общий язык Pro, 09:04
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 09:03
Новак не увидел повода для запрета на экспорт керосина Экономика, 08:54
Основатель Amazon Джефф Безос переедет из Сиэтла в Майами Бизнес, 08:46
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 08:42
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Минфин не поддержал сбор налога на сверхприбыль с нефтегазовых компаний Экономика, 08:21
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона в Белгородской области Политика, 08:18
Предложение арендного жилья в Москве сократилось рекордно за 30 лет Недвижимость, 08:01
Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства Экономика, 08:00
Как монетизировать рост интереса к облакам в своем бизнесе РБК и Yandex Cloud, 08:00
Что почитать этой осенью. От страшных рассказов до исторических романов Life, 08:00