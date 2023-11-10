Российский танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина

Танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина

Танкер «Виктория», приписанный к порту Владивостока, сел на мель у берегов Сахалина, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о произошедшем поступила спасателям в 09:35 по местному времени (01:35 мск). Судно село на мель возле маяка Лопатина в Невельском районе Сахалинской области, передает «КП — Владивосток».

«Со слов капитана поступления воды нет, повреждений нет. Подан сигнал бедствия», — говорится в сообщении МЧС.

Судно перевозит 700 т топлива. На борту находятся десять членов экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются запас воды и продуктов питания имеется, уточнили в ведомстве.

На помощь танкеру отправилось спасательное судно СБС «Отто Шмидт».

17 октября в Баренцевом море село на мель грузовое судно «Александр Гусев». Сухогруз из-за метеоусловий сел на мель в районе Корелинской губы Кольского района Мурманской области. На борту находились восемь членов экипажа. Спасатели отправили на место вертолет региональной поисково-спасательной базы. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что по прибытию спасателей экипаж сошел с корабля на скалы, судно было выброшено на берег. Членов экипажа забрали в Мурманск.