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ФСБ задержала подозреваемого в организации покушения в Мариуполе украинца

ФСБ задержала в ДНР украинца за организацию покушения на убийство в Мариуполе

Сотрудники ФСБ задержали в ДНР гражданина Украины, которого подозревают в организации покушения на убийство директора одного из производственных объединений Мариуполя, сообщили ТАСС в региональном управлении ведомства.

«Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, убийство удалось предотвратить, а заказчика и организатора задержать, когда они приехали на территорию региона.

8 ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области, который пытался вступить в ряды украинской военизированной организации, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Мужчину задержали при попытке выезда на Украину. Суд заключил его под стражу. Следственный отдел ФСБ возбудил в отношении подозреваемого уголовные дела по ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ст. 275 УК (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Максимальное наказание, которое может ему грозить по обеим статьям, — пожизненное лишение свободы.

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ФСБ ДНР Мариуполь покушение на убийство задержание
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