 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Россия прекратила работу над проектом Совбеза ООН по «Северным потокам»

МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»

Россия «свернула» работу над проектом заявления председателя Совета безопасности ООН по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток», следует из заявления российского МИДа.

26 сентября в ходе брифинга Совбеза ООН российская сторона анонсировала подготовку проекта заявления председателя по этой теме.

«Однако в ходе обсуждений стало ясно, что представители западных стран не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все «на тормозах» <...>. Главный аргумент западников — Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции», — объяснили решение России в МИДе.

В ведомстве также отметили, что спустя год с момента взрывов эти страны не представили международному сообществу предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с Россией.

«В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток», — заключили в МИДе, добавив, что продолжат привлекать внимание международного сообщества к данной проблеме.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию. ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании. Правоохранительные органы двух этих стран и Германии ведут расследование. Россию к расследованию не допустили.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
МИД Северный поток Совет безопасности ООН ООН
Материалы по теме
Небензя предложил ООН не забывать о подрыве «Северных потоков»
Политика
Путин не исключил «провокаций», подобных подрыву «Северных потоков»
Политика
Патрушев обвинил США во взрывах «Северных потоков» и объяснил мотив
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 98,41 (-0,03) Инвестиции, 09 ноя, 16:01 Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 91,93 (-0,27) Инвестиции, 09 ноя, 16:01
Bloomberg сообщил о приходе «новой элиты» на место западных фирм в России Бизнес, 03:37
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Путин после визита в Казахстан посетил штаб армии в Ростове-на-Дону Политика, 03:17
Россия прекратила работу над проектом Совбеза ООН по «Северным потокам» Политика, 02:39
Bloomberg сообщил о согласии ОАЭ ограничить реэкспорт из ЕС в Россию Политика, 02:16
Путин призвал сотрудников МВД активнее пресекать провокации экстремистов Политика, 01:56
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кокорин забил второй гол в матче Лиге Европы с испанским клубом Спорт, 01:48
Участники Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге Общество, 01:45
В Мадриде выстрелили в лицо бывшему лидеру консерваторов Каталонии Политика, 01:10
В Португалии решили распустить парламент и провести досрочные выборы Политика, 00:54
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Украина запретила российские онлайн-кинотеатры «Амедиатека» и Kion Технологии и медиа, 00:36
Экс-депутат Сейма Латвии получил 8,5 лет за шпионаж в пользу России Политика, 00:31