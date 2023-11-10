Россия прекратила работу над проектом Совбеза ООН по «Северным потокам»

Россия «свернула» работу над проектом заявления председателя Совета безопасности ООН по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток», следует из заявления российского МИДа.

26 сентября в ходе брифинга Совбеза ООН российская сторона анонсировала подготовку проекта заявления председателя по этой теме.

«Однако в ходе обсуждений стало ясно, что представители западных стран не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все «на тормозах» <...>. Главный аргумент западников — Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции», — объяснили решение России в МИДе.

В ведомстве также отметили, что спустя год с момента взрывов эти страны не представили международному сообществу предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с Россией.

«В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток», — заключили в МИДе, добавив, что продолжат привлекать внимание международного сообщества к данной проблеме.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию. ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании. Правоохранительные органы двух этих стран и Германии ведут расследование. Россию к расследованию не допустили.