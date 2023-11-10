Путин призвал сотрудников МВД активнее пресекать провокации экстремистов
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Его видеообращение публикует пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил «с появлением новых угроз национальной безопасности» растут требования ко всему личному составу МВД. Он обратил внимание на важность эффективной работы в новых регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
«Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям: пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления», — добавил Путин.
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