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Политика ,  
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Путин призвал сотрудников МВД активнее пресекать провокации экстремистов

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Его видеообращение публикует пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил «с появлением новых угроз национальной безопасности» растут требования ко всему личному составу МВД. Он обратил внимание на важность эффективной работы в новых регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

«Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям: пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления», — добавил Путин.

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