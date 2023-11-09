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Политика ,  
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Кабмин предложил вывести из ведения МВД 50 административных составов

Правительство предложило отстранить МВД от административных нарушений в бизнесе
Правительство предложило исключить из компетенции МВД административные правонарушения предпринимательской деятельности, связанные с невыполнением требований. Авторы инициативы планируют снизить административную нагрузку на бизнес
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который исключает из ведения МВД почти 50 составов административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.

«Законопроект направлен на устранение дублирования полномочий органов внутренних дел (полиции) и контрольных (надзорных) органов в области производства по делам об административных правонарушениях. <...> Принятие законопроекта позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей», — говорится в пояснительной записке.

Правительство предлагает исключить из компетенции МВД 46 административных составов, выражающихся в нарушениях обязательных требований. Авторы пояснили, что оценка их соблюдения осуществляется также другими ведомствами.

В частности, это правонарушения в областях:

  • предпринимательской деятельности (ч. 3, 4 ст. 14.1, ст. 14.152, 14.153, ч. 1, 2 ст. 14.17, ст. 14.18, 14.26, ч.1 и 5 ст. 14.34 КоАП);
  • охраны собственности (ст. 7.1, ч. 2 ст. 7.3, ст. 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.13, 7.14, 7.141, 7.142, 7.19, 7.20 КоАП);
  • охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными (ст. 8.5, 8.22, 8.23 КоАП);
  • финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 15.13 и 15.14 КоАП);
  • а также правонарушения на транспорте (ч. 2, 4 ст. 11.1, ч. 1–4 ст. 11.3, ч. 2 ст. 11.6, ст. 11.14 КоАП).

Законопроект также предусматривает установление годичного срока давности привлечения к ответственности за исключаемые из компетенции МВД нарушения (возбуждать дела по этим статьям можно только после проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов).

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Президент Владимир Путин поручил исключить из зоны ответственности МВД административные правонарушения в сфере бизнеса, которые связаны с невыполнением обязательных требований, в августе. В сентябре Минюст опубликовал соответствующий проект поправок в законодательство.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Бизнес административное правонарушение МВД правительство законопроект
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