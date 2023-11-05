На Украине расследуют гибель 20 военных после ракетного удара

Украинское Минобороны сообщило о гибели военных 128-й бригады при ударе российской армии на запорожском направлении. По данным «Украинской правды», погибли 20 человек

В результате российского удара на запорожском направлении погибли бойцы 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ, это происшествие будет расследовано, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Мои соболезнования семьям погибших бойцов 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье». Все обстоятельства произошедшего будут выяснены. Поручил Главной инспекции Минобороны провести полное расследование фактов этой трагедии», — сказано в сообщении.

Как уточняется на странице ВСУ в Facebook, по месту дислокации бригады 3 ноября был нанесен ракетный удар.

«Украинская правда» со ссылкой на источник в МВД пишет, что атака произошла во время вручения наград военнослужащим в одном из прифронтовых запорожских сел. По предварительным данным, погибли 20 человек.

В опубликованной 4 ноября сводке Минобороны России указывало, что на запорожском направлении были отражены «пять атак штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ» и нанесено «огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады» у села Работино. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, сказано в сводке.