Россиянам предложили уменьшать рабочий день на час перед выходными
В Госдуму внесли законопроект с предложением уменьшить рабочий день, который выпадает перед праздничным или выходных днем. Автор инициативы — сенатор Айрат Гибатдинов.
В законопроекте предлагается внести изменение в Трудовой кодекс. В частности, добавить формулировку в ст. 95 ТК о том, что продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих выходному или нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Помимо этого, предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 91 и заменить максимальную 40-часовую продолжительность рабочей недели на 39-часовую.
РБК направил запрос в Минтруд.
В марте 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение сокращенного рабочего дня в пятницу.
«Неизвестно, чтобы какая-то позиция на этот счет была сформулирована. Безусловно, это требует обсуждения. Это должно обсуждаться в парламенте», — сказал тогда Песков.
Он отметил, что в Кремле и правительстве таким решением, если его примут, вряд ли смогут воспользоваться «даже эвентуально».
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