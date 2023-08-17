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Россияне оценили идею признать рабочим затраченное на дорогу время

Superjob: 65% россиян одобрили идею признать рабочим время, затраченное на дорогу
За то, чтобы признать потраченное на дорогу время рабочим, выступают россияне, у которых она занимает до часа в один конец. Те, кто тратит менее получаса, считают идею несправедливой

Большинство россиян (65%) одобрили идею признать рабочим время, потраченное на дорогу из дома до работы и обратно, следует из данных опроса Superjob (есть у РБК). Не поддерживают ее 14% участников.

Исследование было проведено 10—16 августа среди 1600 работающих россиян в 395 населенных пунктах (все округа страны).

Согласно опросу, в основном за сокращение рабочего дня за счет признания рабочим времени на дорогу выступают респонденты до 34 лет (72%). Меньше всего эта идея нравится россиянам в возрасте 45 лет и старше (12%)

Среди тех, кто тратит на дорогу в один конец от 30 минут до часа, предложение поддерживают 70% опрошенных. У тех, кто добирается до работы более чем за час-два, сторонников инициативы меньше, они считают идею популизмом. Больше всего противников (23%) — это россияне, которые тратят на дорогу менее 30 минут. «Нечестно, кто-то по факту будет работать почти полный рабочий день, а кто-то — приедет и уедет», — отмечают они.

С предложением к Минтруду признать потраченное на дорогу время рабочим выступил Институт исследования проблем современной политики. Авторы инициативы сослались на ст. 91 Трудового кодекса, по которой нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. При этом, отметили специалисты, нередко дорога из дома на работу и обратно занимает у россиян от 10 до 20 часов дополнительно "из-за удаленности рабочего места или сложной логистики».

По данным Росстата, в январе—марте 2023 года работники в России трудились в среднем по 38 часов 30 минут в неделю. Так же много россияне работали только в четвертом квартале 2012 года (38 часов 29 минут). По мнению опрошенных РБК экспертов, рост рабочей загрузки произошел вследствие нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
работа рабочее время соцопрос Superjob
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