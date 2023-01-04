Спецслужбы России и Казахстана раскрыли работавшую в Байконуре ОПГ

Всего в рамках совместной спецоперации удалось задержать 18 лидеров и членов ОПГ, которые «долгое время негативно влияли на криминальную ситуацию в городе Байконур». По данным КНБ, они причастны к похищениям, шантажу и убийствам

Спецслужбы России и Казахстана в ходе совместной спецоперации пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) в Байконуре, задержаны 18 человек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«3 января 2022 года КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в городе Байконур реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России. Одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержаны пособники данной группировки. Всего в ходе спецоперации задержаны 18 руководителей и активных членов организованной преступной группировки», — говорится в сообщении.

В КНБ отметили, что задержанные члены ОПГ «долгое время негативно влияли на криминальную ситуацию в городе Байконур», были причастны к похищениям людей, шантажу, разбойным нападениям с оружием и кражам. Спецоперация по задержанию преступников готовилась «в течение многих месяцев», в настоящее время проверяется причастность задержанных к иным преступлениям.

Байконур — город в Казахстане и одноименный космодром, который Россия арендует до 2050 года. На территории города размещены объекты космодрома, а также социальные и инфраструктурные объекты для работников космодрома и членов их семей.

На период аренды город Байконур наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан. При этом Байконур не имеет статуса субъекта России.

Он управляется российской администрацией под руководством главы администрации, назначенным совместным решением президентов России и Казахстана. Население города на 2020 год составляло около 77 тыс. человек.