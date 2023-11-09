Во Владивостоке из-за аварий без света и тепла остались 20 тыс. человек

Во Владивостоке 20 тыс. жителей остались без горячей воды, тепла и света

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Две аварии на коммунальных сетях Владивостока оставили 20 тыс. жителей без горячей воды, тепла и света, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

В 11:35 (4:25 мск) 9 ноября в результате аварии отключили электроснабжение в многоквартирных домах на улицах Крыгина, Леонова, Саратовская, Сипягина и в Перекопском переулке.

Кроме того, около 11:50 (4:50 мск) из-за работ на магистральной теплотрассе без отопления и горячей воды остались 126 многоквартирных домов и 120 домов во Владивостоке.

«Всего электроснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение не предоставляется более 20 тыс. граждан», — говорится в публикации.

Ведомство организовало проверку, там пообещали уделить внимание перерасчету платы за фактически неоказанные услуги.

Ранее, 7 ноября, во Владивостоке детям разрешили не посещать детсады и школы из-за непогоды. По данным приморской гидрометеослужбы, 6 ноября в Партизанске выпало 93,4 мм осадков, во Владивостоке — 83,5 мм, Барабаше — 80,2 мм, Славянке — 79,8 мм и Артеме — 68,8 мм. Синоптики обещали понижение температуры и возможную гололедицу.