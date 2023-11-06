Во Владивостоке ввели свободное посещение школ и детсадов из-за непогоды

Владивосток (Фото: vl_sgt / Telegram)

Дети могут не посещать детсады и школы Владивостока 7 ноября из-за осадков, сообщил глава города Константин Шестаков.

«В школах и детских садах Владивостока введено свободное посещение из-за неблагоприятных погодных условий. Пропуск занятий во вторник, 7 ноября, не будет считаться прогулом», — написал мэр в телеграм-канале.

По прогнозу синоптиков, вечером пройдет дождь, а в ночь ожидается понижение температуры воздуха, поэтому возможна гололедица. Шестаков заверил, что все службы переведены в режим повышенной готовности, поэтому в случае гололеда они приступят к обработке дорог реагентами. Глава города также призвал водителей держать дистанцию и не тормозить резко на дороге.

По данным приморской гидрометеослужбы на 13:00 по местному времени (6:00 мск) 6 ноября, больше всего осадков выпало в Партизанске — 93,4 мм, дальше идут Владивосток с 83,5 мм, Барабаш с 80,2 мм, Славянка с 79,8 мм и Артем с 68,8 мм.

В приморском Лесозаводске ввели режим ЧС из-за последствий ледяного дождя, который повредил линии электропередачи. Без света остались свыше 1,2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. граждан.