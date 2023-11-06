 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Во Владивостоке ввели свободное посещение школ и детсадов из-за непогоды

Владивосток
Владивосток (Фото: vl_sgt / Telegram)

Дети могут не посещать детсады и школы Владивостока 7 ноября из-за осадков, сообщил глава города Константин Шестаков.

«В школах и детских садах Владивостока введено свободное посещение из-за неблагоприятных погодных условий. Пропуск занятий во вторник, 7 ноября, не будет считаться прогулом», — написал мэр в телеграм-канале.

По прогнозу синоптиков, вечером пройдет дождь, а в ночь ожидается понижение температуры воздуха, поэтому возможна гололедица. Шестаков заверил, что все службы переведены в режим повышенной готовности, поэтому в случае гололеда они приступят к обработке дорог реагентами. Глава города также призвал водителей держать дистанцию и не тормозить резко на дороге.

По данным приморской гидрометеослужбы на 13:00 по местному времени (6:00 мск) 6 ноября, больше всего осадков выпало в Партизанске — 93,4 мм, дальше идут Владивосток с 83,5 мм, Барабаш с 80,2 мм, Славянка с 79,8 мм и Артем с 68,8 мм.

В приморском Лесозаводске ввели режим ЧС из-за последствий ледяного дождя, который повредил линии электропередачи. Без света остались свыше 1,2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. граждан.

Теги
Приморье Владивосток непогода школы детские сады
Материалы по теме
В приморском Лесозаводске после ледяного дождя ввели режим ЧС
Общество
Южно-Сахалинск затопило из-за дождей. Видео
Общество
Во Владивостоке эвакуировали людей из-за сильных дождей. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Политика, 13:55
В Думу внесли проект о продаже алкоголя в duty free для внутренних рейсов Экономика, 13:46
Боррель счел «коллективный провал» дипломатии причиной войны в Израиле Политика, 13:36
Как продвигать свои товары новичкам на маркетплейсах РБК Отрасли, 13:33
Во Владивостоке ввели свободное посещение школ и детсадов из-за непогоды Общество, 13:19
Ученые объяснили появление красного сияния в небе юга России Общество, 13:16
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 12:55
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Израиль дал палестинцам четыре часа для эвакуации на юг сектора Газа Политика, 12:51
Киев предупредил о дыре в бюджете Украины в $29 млрд без помощи союзников Политика, 12:39
Власти Казахстана назвали дату официального визита Путина в Астану Политика, 12:35
Глава МИД Индии объяснил отказ от присоединения к санкциям против России Политика, 12:26
Лучший бомбардир НХЛ выбыл на несколько недель после удара головой о борт Спорт, 12:19
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:12
Как лечить разные виды кашля дома Pro, 12:03