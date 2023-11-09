Небензя предложил ООН не забывать о подрыве «Северных потоков»

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Некоторые западные члены Совбеза ООН не захотели, чтобы в проект заявления председателя организации вошел призыв привлечь виновных в подрыве «Северных потоков» к ответственности. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».

Российская сторона на заседании 26 сентября анонсировала, что намерена предложить заявление председателя Совбеза ООН о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры и необходимости привлечь организаторов и исполнителей теракта на «Северных потоках» к ответственности.

По словам Небензи, Россия обеспокоена тем, что спустя год после теракта ведущие расследование Дания, Германия и Швеция так и не предоставили Москве конкретной информации по делу. В проекте заявления отмечалась важность оперативного завершения расследований, однако Запад увидел в этой формулировке давление на власти трех стран.

«Мы столкнулись с настойчивыми попытками убрать из текста формулировку, призывающую Данию, Германию и Швецию сотрудничать с Россией», — рассказал он. Еще больше российскую сторону поразило предложение Запада убрать формулировку о необходимости привлечения к ответу за теракт.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания опровергли обвинения.