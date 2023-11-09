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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Башкирии заразился коронавирусом и ушел на дистанционку

Глава Башкирии Радий Хабиров заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию
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Пандемия коронавируса
Радий Хабиров
Радий Хабиров (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Глава Башкирии Радий Хабиров сдал положительный тест на COVID-19, сообщили UFA1.RU в пресс-службе руководителя региона. В настоящее время Хабиров находится на самоизоляции — работает дистанционно и проходит лечение, передает издание.

По данным минздрава республики на 9 ноября, в стационарах с коронавирусом находятся 146 человек, в том числе 98 старше 60 лет; лечатся амбулаторно — 1,3 тыс. человек, из них 584 старше 60 лет.

В конце ноября в правительстве Башкирии вернули масочный режим, писал «РБК Уфа».

Ранее депутатов Госдумы обязали пройти тестирование на коронавирус перед заседанием 7 ноября, сообщили РБК три парламентария. По словам одного из источников, спикер Госдумы Вячеслав Володин на этой неделе говорил, что в нижней палате сейчас трое больных COVID-19, еще один собеседник также знает, что «несколько коллег заболели».

Накануне, 8 ноября, в Роспотребнадзоре сообщили о готовности к новой волне коронавируса. За прошедшую неделю, с 30 октября по 5 ноября, в России зарегистрировано 35–36 тыс. случаев заражения COVID-19. Больше всего заразившихся в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Теги
Башкирия Радий Хабиров коронавирус
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