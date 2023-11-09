Глава Башкирии заразился коронавирусом и ушел на дистанционку
Глава Башкирии Радий Хабиров сдал положительный тест на COVID-19, сообщили UFA1.RU в пресс-службе руководителя региона. В настоящее время Хабиров находится на самоизоляции — работает дистанционно и проходит лечение, передает издание.
По данным минздрава республики на 9 ноября, в стационарах с коронавирусом находятся 146 человек, в том числе 98 старше 60 лет; лечатся амбулаторно — 1,3 тыс. человек, из них 584 старше 60 лет.
В конце ноября в правительстве Башкирии вернули масочный режим, писал «РБК Уфа».
Ранее депутатов Госдумы обязали пройти тестирование на коронавирус перед заседанием 7 ноября, сообщили РБК три парламентария. По словам одного из источников, спикер Госдумы Вячеслав Володин на этой неделе говорил, что в нижней палате сейчас трое больных COVID-19, еще один собеседник также знает, что «несколько коллег заболели».
Накануне, 8 ноября, в Роспотребнадзоре сообщили о готовности к новой волне коронавируса. За прошедшую неделю, с 30 октября по 5 ноября, в России зарегистрировано 35–36 тыс. случаев заражения COVID-19. Больше всего заразившихся в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
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