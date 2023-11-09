 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Картину Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139,3 млн

Картину Пабло Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139,3 млн
Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС
Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС

Картину испанского художника Пабло Пикассо Femme a la Montre («Женщина с часами») продали на аукционе Sotheby's за $139,364 млн, следует из данных на сайте торговой площадки.

Это вторая по величине сумма, вырученная за картину художника, отмечает Bloomberg. Изначально картина оценивалась примерно в $120 млн.

Картина выполнена маслом на холсте размером 130х97 см в 1932 году. На полотне изображена возлюбленная художника, французская модель Мари-Терез Вальтер, которая вдохновила его на создание и других полотен. Пикассо впервые встретил ее в Париже в 1927 году, когда Вальтер было 17 лет. На тот момент художник был женат на балерине Ольге Хохловой. Пара встречалась в течение нескольких лет. В середине 1930-х годов Пикассо вступил в отношения с французской художницей и фотографом Дорой Маар.

До выставления на торги полотно находилось в коллекции Эмили Фишер Ландау, которая приобрела его в 1968 году. В начале 2023 году коллекционер умерла в возрасте 102 лет.

Самой дорогой работой Пикассо, проданной на аукционе, остается картина из серии «Les Femmes d'Alger («Алжирские женщины») «Версия О». В 2015 году она была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $179 млн.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Пабло Пикассо художник картина
Материалы по теме
Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в галерее Лондона
Свое дело
Наследники Берлускони решили уничтожить его коллекцию из 25 тыс. картин
Общество
Самой дорогой проданной в Европе картиной стала «Дама с веером» Климта
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 08 ноя, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 08 ноя, 16:20
В Париже после нападения на раввина задержали подростка из Сирии Общество, 04:51
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Картину Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139,3 млн Общество, 04:15
Al Mayadeen узнал о бое сирийской армии и американских сил у Евфрата Политика, 04:13
В Днепре прогремел взрыв Политика, 03:54
«Ъ» узнал о просьбе «Ашана» к поставщикам не повышать цены до конца года Общество, 03:40
Зеленский ответил на вопрос о перспективах для Киева при избрании Трампа Политика, 03:39
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
«Известия» узнали о поставках в Россию уже активированных MacBook Технологии и медиа, 03:03
Эксперты оценили последствия прихода в Россию гонконгского гриппа Общество, 03:00
США признали, что обострение на Ближнем Востоке вызвало гнев в обществе Политика, 02:54
Пентагон признал перехват Йеменом ударного беспилотника MQ-9 Reaper Политика, 02:27
Пентагон допустил военные действия против КСИР и иранских «прокси» Политика, 02:06
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55