Картину Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе за $139,3 млн

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Картину испанского художника Пабло Пикассо Femme a la Montre («Женщина с часами») продали на аукционе Sotheby's за $139,364 млн, следует из данных на сайте торговой площадки.

Это вторая по величине сумма, вырученная за картину художника, отмечает Bloomberg. Изначально картина оценивалась примерно в $120 млн.

Картина выполнена маслом на холсте размером 130х97 см в 1932 году. На полотне изображена возлюбленная художника, французская модель Мари-Терез Вальтер, которая вдохновила его на создание и других полотен. Пикассо впервые встретил ее в Париже в 1927 году, когда Вальтер было 17 лет. На тот момент художник был женат на балерине Ольге Хохловой. Пара встречалась в течение нескольких лет. В середине 1930-х годов Пикассо вступил в отношения с французской художницей и фотографом Дорой Маар.

До выставления на торги полотно находилось в коллекции Эмили Фишер Ландау, которая приобрела его в 1968 году. В начале 2023 году коллекционер умерла в возрасте 102 лет.

Самой дорогой работой Пикассо, проданной на аукционе, остается картина из серии «Les Femmes d'Alger («Алжирские женщины») «Версия О». В 2015 году она была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $179 млн.