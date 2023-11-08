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Путин поручил уведомить россиян об изменениях в списании долгов

Путин поручил известить россиян об изменениях в защите от долговых нагрузок

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой и поручил известить граждан об этом. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

Президент попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова начать совещание и свой доклад с вопроса об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой.

«Здесь есть некоторые изменения, и нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — сказал глава государства и попросил Решетникова подробнее рассказать об этом.

Решетников после этого рассказал о двух механизмов признания граждан банкротами — по судебной и внесудебной процедуре. Первый действует в стране с 2015-го года, второй — с 2020 года.

С 3 ноября 2023 года процедура стала доступна и для пенсионеров, рассказал министр. Раньше они не могли заявить о банкротстве, так как имеют постоянный доход в виде пенсии, пояснил он. Таким образом, часть выплаты взыскивалась с должника без ограничения срока, и получатели пенсий не могли воспрепятствовать этому, уточнил Решетников.

Кроме того, с этой же даты заявить о банкротстве могут семьи с детьми, с которых долги взыскивают больше года, и россияне, которые не могут расплатиться с долгами больше семи лет.

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Нижняя планка долга для признания гражданина банкротом была снижена с 50 тыс. до 25 тыс. руб., а верхняя — поднята с 500 тыс. до 1 млн руб.

Также был сокращен срок, который должен истечь прежде, чем гражданин сможет повторно заявить о банкротстве. Раньше подать заявление можно было через десять лет, этот период уменьшили вдвое — до пяти лет.

По информации Центробанка на 1 июля 2023 года активные кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях (МФО) имели 46,7 млн россиян. При этом число заемщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3%, до 11,2 млн человек. За год таких должников стало больше на четверть, или на 2,2 млн человек. Еще 10 млн к 1 июля имели по два кредита.

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политик, президент России

7 октября 1952 года
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