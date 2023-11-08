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В Техасе произошел крупный пожар на химзаводе. Видео

В Техасе загорелся завод по производству растворителей краски

В Техасе произошел крупный пожар на химзаводе. Видео
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В городе Шеперд в американском штате Техас произошел крупный пожар на заводе Sound Resource Solutions, один рабочий пострадал, сообщают телеканалы NBC и ABC.

Предприятие занимается производством растворителей для удаления клея и краски. На заводе работают 40 человек, в момент пожара в здании находились 19 сотрудников. У пострадавшего рабочего зафиксировали ожоги рук второй степени и ожоги лица первой степени, рассказал источник ABC.

Перед пожаром на территории предприятия произошел взрыв, затем загорелись легковоспламеняющиеся жидкости и дизельное топливо.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Сан-Хасинто (там находится Шеперд) сообщило, что 31 ученик частной школы Уайлдвуд, которая находится недалеко от места происшествия, был благополучно эвакуирован. Кроме того, 409 из 14 тыс. жителей Сан-Хасинто остались без электричества. Также из-за ЧП было частично перекрыто шоссе № 59.

В начале октября в Великобритании недалеко от Оксфорда прогремел взрыв, молния ударила в газовые баллоны на мусороперерабатывающем заводе неподалеку от британской деревни Ярнтон (находится в 6,4 км от Оксфорда). По предварительным данным, никто не пострадал. Энергетическая компания Severn Trent Green Power подтвердила, что в завод Cassington AD неподалеку от Ярнтона ударила молния. Это привело к возгоранию биогаза в одном из резервуаров.

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