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Возле Оксфорда прогремел взрыв

В британском Оксфорде прогремел взрыв
Энергетическая компания Severn Trent Green Power сообщила, что в ее завод попала молния, что привело к возгоранию биогаза — топлива, получаемого водородным или метановым брожением биомассы

Возле Оксфорда прогремел взрыв
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Молния ударила в газовые баллоны на мусороперерабатывающем заводе неподалеку от британской деревни Ярнтон в графстве Оксфордшир, сообщила пресс-служба региональной полиции в X (ранее — Twitter).

Ярнтон находится в 6,4 км от Оксфорда. По предварительным данным, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. В результате происшествия автомагистраль A40 (дорога из Лондона в Уэльс) перекрыли между деревнями Вулверкот и Эйншем.

Энергетическая компания Severn Trent Green Power подтвердила, что в завод Cassington AD неподалеку от Ярнтона ударила молния. Это привело к возгоранию биогаза в одном из резервуаров. «Мы работаем с экстренными службами над обеспечением безопасности», — отметили в организации.

Биогаз получают путем водородного или метанового брожения биомассы, которая разлагается под воздействием бактерий. Его получают из переработки органического мусора.

О том, что рядом с городом Оксфорд в Великобритании прогремел взрыв сразу после грозы, сообщали Mirror и Express со ссылкой на очевидцев.

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Жители города рассказали в социальных сетях, что видели «пламя вдалеке» и «огненный шар» в небе над Оксфордом после громкого звука. Как уточнил один из очевидцев, через несколько минут после взрыва через магистраль A40, которая проходит между Лондоном и Уэльсом, поехали «множество пожарных и полицейских машин».

Ана Кэви, живущая примерно в 24 км от Оксфорда, рассказала, что вечером понедельника прошла «самая невероятная гроза за всю историю». По ее словам, «шум был невероятным», а молния «оглушительно» ударила возле ее дома.

По информации BBC, жители городов графства Оксфордшир Уитни, Берфорд, Чиппинг-Нортон и Милтон-андер-Уайчвуд сообщили об отключении электроэнергии в домах.

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Мир Ландау
Великобритания Пожар переработка мусора
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