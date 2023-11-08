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Путин поручил утвердить план по газификации городов Приморья до 2030 года

Путин поручил подготовить «дорожную карту» по газификации Приморья до 2030 года
«Газпром» GAZP ₽168,54 +0,01% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил властям Приморского края вместе с «Газпромом» разработать и утвердить план-график («дорожную карту») по газификации городов в Приморском крае в 2026–2030 годах. Это следует из списка поручений главы государства по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов.

Подготовить план необходимо к 1 ноября 2025 года, ответственными были назначены губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В сентябре вице-премьер Александр Новак заявил, что на начало 2023 года уровень газификации регионов России достиг 73%, при этом целевой уровень газификации оценивается в 82,9%. Согласно госпрограмме «Развитие энергетики» планируемый уровень газификации российских регионов к концу 2025 года составит 75%. Глава «Газпрома» Миллер обещал, что к 2030 году удастся обеспечить газификацию всей страны.

В апреле 2023 года «Газпром» и Приморский край подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. В документ включили строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей, пяти заправочных станций, а также различных объектов под Владивостоком. Будут созданы условия для газификации 17,5 тыс. домовладений в 39 населенных пунктах региона.

Всего на развитие газификации края в ближайшие три года запланировали потратить почти 800 млн руб. На эти деньги построят газовую котельную в Спасске-Дальнем, а также распределительные газопроводы во Владивостоке.

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