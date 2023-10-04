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«Сбер» запустил продажу бриллиантов для инвестиций и украшений

Сбербанк начал продавать бриллианты для инвестиций и украшений
Сбербанк SBER ₽259,06 -0,32% Купить
Сбербанк SBERP ₽258,96 Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Сбер» начал продавать бриллианты для инвестиций и украшений, сообщила пресс-служба банка.

«Драгоценные камни можно купить для изготовления украшений или использовать бриллианты в качестве инвестиции», — рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Он назвал бриллианты инструментом для «сохранения и приумножения» финансовых средств клиентов.

Приобрести драгоценные камни в банке могут клиенты с премиальным пакетом услуг «СберПервый» или пакетом Sber Private Banking, уточнили в Сбербанке.

В кредитной организации объяснили, что драгоценные камни в качестве инвестиций имеют более сложное ценообразование по сравнению с золотом. Для бриллиантов имеют значение вес, форма, цвет и качество камней, в то время как у золота учитывается лишь вес.

«Первые покупатели уже приобрели несколько драгоценных камней, чтобы сделать из них ювелирные изделия для личного пользования», — рассказали в пресс-службе «Сбера».

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Широков напомнил, что Минфин недавно выступил за бессрочную отмену налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке физическими лицами бриллиантов в банках. По мнению Широкова, после отмены НДС интерес клиентов Сбербанка к драгоценным камням возрастет.

В Минфине заявили о поддержке законопроекта о бессрочной отмене НДС на покупку бриллиантов у банков физическими лицами 28 сентября 2023 года.

«Год назад она и принималась для того, чтобы посмотреть, будет ли пользоваться этот продукт интересом. <...> В этом году мы поддержали инициативу в части ее пролонгации бессрочно», — сказала тогда директор департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина Юлия Гончаренко.

В 2022 году были приняты поправки в Налоговый кодекс, по которым нулевая ставка НДС для физлиц на покупку бриллиантов у банков начала действовать с 1 октября 2022 года.

Теги
Сбербанк бриллианты Инвестиции
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