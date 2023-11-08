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Военная операция на Украине ,  
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Сын депутата ЛНР раскрыл детали покушения на своего отца

Сын рассказал детали покушения на депутата ЛНР Михаила Филипоненко
Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Филипоненко
Михаил Филипоненко (Фото: yurii_yurov_XXI / Telegram)

В автомобиле депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко сработало взрывное устройство, сообщил сын депутата Иван Филипоненко Луганскому информационному центру.

В результате мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Утром 8 ноября другой депутат регионального парламента Юрий Юров сообщил о гибели Филипоненко. Позже военный эксперт Андрей Марочко также подтвердил РБК, что депутат скончался. Он уточнил, что Филипоненко был «подорван в собственном автомобиле».

Юров также напомнил, что на Михаила Филипоненко уже было совершено покушение 21 февраля 2022 года, когда возле здания представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина.

Филипоненко получил мандат депутата Народного совета ЛНР первого созыва от партии ЛДПР в сентябре 2023 года.

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