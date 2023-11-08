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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В сектор Газа через КПП «Рафах» въехали 96 грузовиков с гумпомощью

Через КПП «Рафах» в сектор Газа проехали еще 96 грузовиков с гумпомощью
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mahmoud Khaled / Getty Images
Фото: Mahmoud Khaled / Getty Images

Через КПП «Рафах» в сектор Газа проехали еще 96 грузовиков c гуманитарной помощью, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

«96 грузовиков с международной гуманитарной помощью прибыли [вечером 7 ноября] в сектор Газа через КПП «Рафах», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X (ранее — Twitter).

Из всего количества машин 31 грузовик доставил продукты питания, 19 машин — предметы первой необходимости для организации работы убежищ, 15 грузовиков доставили в анклав медикаменты, восемь — воду, еще 23 грузовика доставили смешанные грузы.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа.

Власти Израиля еще в начале октября, после нападения ХАМАС, объявили блокаду анклава, пообещав, что там не будет «ни электричества, ни воды, ни топлива» (подачу воды позже возобновили). Однако территория сектора находится под постоянными ударами израильской армии, в нем также началась наземная операция.

Теги
сектор Газа КПП Израиль Палестина ХАМАС Египет
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