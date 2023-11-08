В ЦАХАЛ заявили об уничтожении складов ХАМАС рядом с парком развлечений

Рядом с парком развлечений и университетом в Газе обнаружены и уничтожены туннели и склады оружия ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

На складах среди прочего обнаружили РПГ и взрывчатку.

«Все это является еще одним свидетельством циничного использования террористической организацией ХАМАС объектов и гражданского населения в качестве живого щита для нужд террористической организации», — заявил представитель Армии обороны Израиля.

2 ноября армия Израиля взяла Газу в окружение спустя менее чем неделю после начала наземных рейдов в секторе. Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. Ночью 6 ноября ЦАХАЛ заявила, что войска окружили Газу и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части. На следующий день Армия обороны Израиля сообщила о сражениях в центре города Газы впервые за десятилетия. В ЦАХАЛ подчеркнули, что ликвидация ХАМАС и возвращение заложников потребуют времени.



Правозащитные организации и ООН обвиняют Израиль в неизбирательных ударах по сектору, в результате которых гибнут гражданские лица.