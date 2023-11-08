 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении складов ХАМАС рядом с парком развлечений

ЦАХАЛ: уничтожены склады оружия ХАМАС рядом с парком развлечений
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Рядом с парком развлечений и университетом в Газе обнаружены и уничтожены туннели и склады оружия ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

На складах среди прочего обнаружили РПГ и взрывчатку.

«Все это является еще одним свидетельством циничного использования террористической организацией ХАМАС объектов и гражданского населения в качестве живого щита для нужд террористической организации», — заявил представитель Армии обороны Израиля.

2 ноября армия Израиля взяла Газу в окружение спустя менее чем неделю после начала наземных рейдов в секторе. Целью военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. Ночью 6 ноября ЦАХАЛ заявила, что войска окружили Газу и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части. На следующий день Армия обороны Израиля сообщила о сражениях в центре города Газы впервые за десятилетия. В ЦАХАЛ подчеркнули, что ликвидация ХАМАС и возвращение заложников потребуют времени.

Правозащитные организации и ООН обвиняют Израиль в неизбирательных ударах по сектору, в результате которых гибнут гражданские лица.

Теги
Израиль ЦАХАЛ Палестина ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
Axios узнал, что Байден призвал Израиль взять паузу в войне на три дня
Политика
Демократы в сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины
Политика
Зеленский отложил поездку в Израиль на неопределенный срок
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 98,79 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 92,42 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34
«Отпуск — это абсурд»: как работают Цукерберг, Гейтс и Кук Pro, 08:52
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 08:43
В парламент Эстонии направили проект передачи активов России Украине Политика, 08:31
Байден и Си Цзиньпин договорились о встрече в Сан-Франциско Политика, 08:22
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
Объем выданных кредитов в России впервые превысил ₽100 трлн Экономика, 08:16
Регулятор сообщил об уязвимостях в популярном IT-сервисе «Битрикс24» Технологии и медиа, 08:06
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении складов ХАМАС рядом с парком развлечений Политика, 07:55
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 07:45
В МИДе заявили о попытках США расширить влияние в Казахстане Политика, 07:35
«Спартак» разработал план по будущему спортивного директора клуба Спорт, 07:31
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
«Металлоинвест» подал в суд на Нацбанк Грузии из-за блокировки активов Политика, 07:18