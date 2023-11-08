Путин назвал принципы партнерства и дружбы России и Казахстана
Президент России Владимир Путин в интервью «Казахстанской правде» перечислил основные принципы партнерства России и Казахстана, а также выразил уверенность в будущем сотрудничества, «какая бы обстановка ни складывалась в мире». Текст публикации приводится на сайте Кремля.
По словам Путина, отношения двух стран активно развиваются и носят привилегированный характер. «Оно (партнерство. — РБК) базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела», — сказал президент.
Он добавил, что это подтверждает база из более чем 350 документов, регулирующих отношения между странами, а также механизмы межгосударственного общения — по линии администрации президентов, МИДов стран, органов правопорядка и юстиции, а также парламентов.
«Наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. <...> Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства», — заключил он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям» сообщил, что сотрудничество между странами основано на добрососедстве и союзничестве, которое имеет «богатое прошлое и блестящее будущее». «Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они — учитывать наше мнение», — добавил он.
Путин 9 ноября нанесет официальный визит в Астану и проведет встречу с Токаевым. Кремль заявил, что Россия воспринимает Казахстан как своего исторического союзника и партнера, а эта поездка важна с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений.
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