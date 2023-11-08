Минэк Украины решил продать шапки-ушанки со складов госрезерва

Государственный резерв Украины избавится от запасов шапок-ушанок, которые хранятся на складах с 2000-х годов, сообщило Министерство экономики страны.

«Согласно решению правительства на торгах будут реализованы шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в госрезерв в начале 2000-х годов», — говорится в публикации. В ведомстве пояснили, что шапки-ушанки не отвечают принятым в 2017 году требованиям Минобороны Украины по ношению военной формы.

Кроме того, реализации подлежит зерно урожаев 2007-2018 годов, которое должно храниться два года, и невостребованное моторное масло М-63/10D, срок хранения которого также истекает. В Минэке подчеркнули, что реализация невостребованного имущества сократит траты на его хранение.

В 2018 году российское правительство опубликовало постановление об изменениях в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. В частности, в обновленных нормах «шапка-ушанка» была изменена на «шапку». Позднее Минобороны России пояснило, что в армии не откажутся от этого головного убора, речь идет о переименовании.