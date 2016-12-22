В армии отменят пилотки и станут выдавать трусы контрактникам

Российским военным перестанут в мирное время выдавать шерстяные пилотки, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Приостановить до 1 июня 2022 года выдачу пилоток шерстяных, предусмотренных нормами № 26 и 31 норм снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время», — говорится в постановлении правительства.

Документ вносит и другие изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. В частности, в обновленных нормах «шапка-ушанка» изменена на «шапку», «рубаха» заменена на «фуфайку», «шапка-ушанка из каракуля» сократила свое название до «шапки из каракуля», «шапка-ушанка меховая» переименована в «шапку меховую», а летние шерстяные брюки теперь будут называться просто «летние брюки».

Также в документах указывается, что позицию, касающуюся «нательных кальсон», дополнят «трусами» (две штуки в год). «Трусы выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях старшин, сержантов и солдат, и курсантам военно-морских образовательных организаций Минобороны России», — отмечается в документе.