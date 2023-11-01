 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

При обстреле Донецка пострадал оператор телеканала «Звезда»

В результате обстрела Донецка пострадал оператор телеканала «Звезда»
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины пострадал оператор «Звезды», сообщил телеканал.

Оператор, имя которого не называется, получил осколочное ранение. Другие подробности в сообщении телеканала не приводятся.

Помимо оператора «Звезды» пострадали три сотрудника съемочной группы телеканала «Известия». Корреспондент Евгений Быковский получил осколочные ранения груди, ему проводят операцию. У журналиста Алексея Полторанина проникающие ранения груди и брюшной полости, у военкора Александра Мартемьянова сквозные ранения бедер.

Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что в результате обстрела Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, среди них — два сотрудника МЧС и три журналиста «Известий».

Кроме того, при обстреле Кировского района Донецка получил тяжелое ранение 43-летний мужчина, рассказал Пушилин. В Буденновском районе поврежден объект инфраструктуры.

Читайте на РБК Pro
Из-за пустых полок ретейл теряет до 10%. Как ИИ начал решать эту проблему
«Управляемый хаос»: как индийцы изматывают оппонентов на переговорах
«Может и убить». Почему создатель ChatGPT стал бояться своего изобретения
Как продавать зумерам: история провала и возрождения Abercrombie & Fitch
Теги
Донецк обстрел Денис Пушилин «Звезда» телеканал «Звезда»
Материалы по теме
Минобороны сообщило о поражении HIMARS на донецком направлении
Политика
Кадры задержания торговцев оружием в Донецке. Видео
Общество
В Донецке задержали торговцев оружия с крупной партией боеприпасов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 97,93 (-0,68) Инвестиции, 31 окт, 16:05 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 92,02 (-1,22) Инвестиции, 31 окт, 16:05
Лондон разрешил Потанину участвовать в суде по делу о разводе Общество, 01:54
При обстреле Донецка пострадал оператор телеканала «Звезда» Политика, 01:49
Минобороны отчиталось о перехвате двух беспилотников над Курской областью Политика, 01:11
Минюст будет указывать в реестре псевдонимы иноагентов Политика, 01:04
Минфин отверг обвинения Carlsberg в краже бизнеса Бизнес, 00:55
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Правительство временно запретило вывоз отходов и лома драгметаллов Экономика, 00:48
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Пентагоне оценили сроки обучения украинских пилотов управлению F-16 Политика, 00:32
Умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин Общество, 00:30
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Госкомпании попросили субсидировать кредиты на фоне роста ключевой ставки Экономика, 00:00
ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке Финансы, 00:00
HeadHunter объявил о выкупе своих акций Бизнес, 31 окт, 23:55
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 31 окт, 23:45