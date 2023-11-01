При обстреле Донецка пострадал оператор телеканала «Звезда»

В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины пострадал оператор «Звезды», сообщил телеканал.

Оператор, имя которого не называется, получил осколочное ранение. Другие подробности в сообщении телеканала не приводятся.

Помимо оператора «Звезды» пострадали три сотрудника съемочной группы телеканала «Известия». Корреспондент Евгений Быковский получил осколочные ранения груди, ему проводят операцию. У журналиста Алексея Полторанина проникающие ранения груди и брюшной полости, у военкора Александра Мартемьянова сквозные ранения бедер.

Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что в результате обстрела Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, среди них — два сотрудника МЧС и три журналиста «Известий».

Кроме того, при обстреле Кировского района Донецка получил тяжелое ранение 43-летний мужчина, рассказал Пушилин. В Буденновском районе поврежден объект инфраструктуры.